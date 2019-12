Gevlochten kunstwerk op UAntwerpen kondigt opleiding ‘Vredeseducatie’ aan Annelin Marien

19 december 2019

16u31 0 Antwerpen De voorbije dagen werd er hard gewerkt aan een tijdelijk kunstwerk in de binnentuin van de Stadscampus van de UAntwerpen. Het werd een groot vlechtwerk, dat de opleiding ‘Vredesecucatie’ aankondigt.

De opleiding Vredeseducatie is een extern initiatief, maar vindt wel plaats in de gebouwen van de UAntwerpen. Op zaterdag 8 februari start de opleiding al voor de tiende keer, met sessies als ‘Kindvriendelijke justitie’, ‘Polarisatie, conflict en vrede’ of ‘Het ontstaan van radicalisering’. Het vlechtwerk in het Hof van Liere moet symbool staan voor verbondenheid en vrede, werkpunten waarrond de opleiding Vredeseducatie een tiental lezingen organiseert. Het kunstwerk moet de opleiding meer zichtbaarheid geven bij de studenten, en hen aanzetten om een sessie (of meerdere) te volgen. Inschrijven voor Vredeseducatie kan per sessie (10 euro voor studenten en 15 euro voor anderen) of voor de tien sessies tegelijk (65 euro voor studenten, 120 euro voor anderen) via rogerboonen@hotmail.com. Alles sessies vinden plaats op de Stadscampus van de UAntwerpen.