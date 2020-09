Gevel van Antwerps café onder vuur genomen Patrick Lefelon

30 september 2020

06u23 0 Antwerpen Vanmorgen is in de Brederodestraat op het Antwerpse Zuid geschoten op een gevel van een café. De straat is afgesloten voor het verkeer. De politie bevestigt de schietpartij maar ziet niet meteen een link met het drugsmilieu.

Rond half vijf deze ochtend werd de Brederodestraat opgeschrikt door een schietpartij. Een gevel van een Turks café was er onder vuur genomen. Op het moment van de feiten was het café gesloten.

Wouter Bruyns van de Antwerpse politie: “De recherche voert een onderzoek ter plaatse. De straat is voorlopig afgesloten. Op dit moment zien wij niet onmiddellijk een link met het geweld dat wij eerder meemaakten in het drugsmilieu."

De Brederodestraat is vooral gekend voor zijn Turkse en Koerdische horeca en winkels. Vorig jaar gebeurde in de straat al een dodelijke schietpartij waarbij één man op straat werd doodgeschoten en zijn neef zwaar gewond raakte. Dat leidde toen tot ernstige rellen en vandalisme in de straat.

Ook bij deze schietpartij zou het om een lokaal conflict gaan binnen de Turks-Koerdische gemeenschap.

