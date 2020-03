Gevangenen krijgen drugs toegeworpen in tennisballen en mandarijnen Sander Bral

19 maart 2020

15u34 0 Antwerpen Door de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus krijgen ook de gevangenen in ons land momenteel geen bezoek. Ze moeten dus creatief zijn als ze nog aan drugs willen geraken. In Antwerpen worden de drugs over de gevangenismuren gegooid, verstopt in tennisballen en mandarijnen. De lokale politie hield anoniem toezicht buiten de gevangenismuur en kon vier ‘drugswerpers’ arresteren.

De lokale politie van Antwerpen krijgt regelmatig meldingen uit de gevangenis in de Begijnenstraat dat mensen van buitenaf drugs over de muur gooien om de gevangenen te ‘bevoorraden’. Sinds de maatregelen tegen Covid-19 van kracht zijn mogen gevangenen immers geen bezoek meer ontvangen.

Tennisballen

Woensdagnamiddag hield het snelleresponsteam toezicht naar aanleiding van de problematiek. Vanuit een anoniem dienstvoertuig merkte de politie een man op die een opmerkelijk interesse had in de gevangenismuren. Hij werd aangesproken en gecontroleerd. De negentienjarige jongen uit Luik had cannabis op zak die was verpakt in een tennisbal om over de muur te kunnen werpen. De verdachte bleek bovendien vrij onder voorwaarden.

Terwijl de aanwezige politie de controle voortzette, kwam nog een man ter plaatse. Die verklaarde ook afkomstig te zijn uit Luik en op zoek te zijn naar zijn vriend. De 22-jarige werd ook gecontroleerd, in zijn wagen werd meer dan 12.000 euro cash geld gevonden, alsook een dosis drugs die op gelijkaardige wijze verpakt was als de drugs die op de eerste verdachte werden aangetroffen. Het geld, de wagen en de gsm’s van de verdachten werden in beslag genomen. De twee mannen werden gearresteerd.

Mandarijnen

Nog geen uur later merkte het snelleresponsteam opnieuw twee mannen op die op dezelfde plek naar de gevangenismuur toe wandelden. De twee mannen van allebei dertig jaar werden gecontroleerd. Ze hadden hasj op zak, cash geld en een zak mandarijnen. Ook hun wagen werd doorzocht. Omdat er een sterk vermoeden was dat de mannen de drugs via de mandarijnen over de gevangenismuur wilden gooien, werden ze allebei gearresteerd. Eén van de twee had als kers op de taart een bevel tot gevangenneming openstaan.

Alle betrokkenen werden gearresteerd met het oog op voorleiding bij de onderzoeksrechter.