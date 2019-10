Getest en goedgekeurd: strooiwagens zijn klaar voor eerste winterprik ADA

08 oktober 2019

14u24 2 Antwerpen In heel Vlaanderen test het Agentschap Wegen en Verkeer dezer dagen zijn strooiwagens na een lange winterslaap want vanaf 21 oktober gaat officieel de winterpermanentie in. Dat betekent dat de strooiwagens meteen kunnen uitrijden zodra de temperatuur daalt onder nul.

Het is nog even wachten op de eerste vrieskoude maar het Agentschap Wegen en Verkeer bereidt zich nu al voor op de eerste winterprik. Dinsdagochtend werden verschillende strooiwagens getest na een lange winterpauze. “We doen dit op 23 locaties in heel Vlaanderen”, legt Veva Daniels van het Agentschap uit. “Nu was Antwerpen aan de beurt. We noemen dit onze vlootschouwing en heeft als doel ervoor te zorgen dat al onze machines klaar zijn tegen 21 oktober omdat we dan officieel overschakelen op onze winterpermanentie. Dat betekent dat we vanaf dan paraat staan om uit te rijden en te strooien.”

315 strooiwagens

De strooiwagens zijn vaak van externe aannemers, denk maar aan tuinbouwbedrijven die tijdens de winter op een lager pitje werken en dus hun materiaal kunnen inzetten tegen gladde wegen. “Maar het strooisysteem is van ons. Tijdens deze schouwing testen we of het materiaal allemaal goed werkt en of er geen leidingen verstopt zitten. We laten de wagens daarom al eens rondrijden met wat zout. En we kunnen gerust zijn, alles werkte nog prima”, aldus Veva.

Het Agentschap Wegen en Verkeer beschikt over 315 strooiwagens die in heel Vlaanderen gladde wegen zullen bestrijden. “Zodra de temperatuur onder nul zakt, rijden wij uit.”