Gestolen vrachtwagen ontdekt dankzij nummerplaatexpert Jan Aelberts

25 oktober 2019

Twee medewerkers van het verkeersondersteuningsteam van de regio Centrum merkten tijdens een rit in de Emiel Vloorstraat een voertuig op met Tsjechische nummerplaten. Eén van de inspecteurs, een expert in nummerplaten, merkte dat de nummerplaten meer dan 20 jaar oud waren. Na controle bleek het voertuig niet ingeschreven in Tsjechië en werd het getakeld wegens niet-verzekerd voeren.

Slechts 200 meter verder werd ook een vrachtwagen met Nederlandse nummerplaten opgemerkt. Opnieuw kwam de rijke ervaring met nummerplaten van pas en merkte de ploeg op dat de nummerplaten niet de originele waren. Meer nog, na een grondige controle bleek dat de vrachtwagen geseind stond als gestolen door Nederland en Duitsland. De vrachtwagen werd getakeld voor verder onderzoek.