Gestolen voertuig onderschept dankzij slimme camera’s Sander Bral

05 juni 2019

14u13 0 Antwerpen Het verkeersondersteuningsteam en de politiewijkteams van de regio West voerden dinsdagnamiddag en -avond een controleactie uit. Met behulp van ANPR-camera’s met nummerplaatherkenning werden voertuigen gecontroleerd die een ‘hit’ opleverden. In totaal werden er 31 voertuigen gecontroleerd, één daarvan was als gestolen opgegeven.

Vijf bestuurders reden rond met een verlopen keuring, vijf bestuurders reden rond zonder identiteitskaart en drie bestuurders zonder rijbewijs. Eén bestuurder reed rond met een rijbewijs dat geseind stond als verloren. Een andere bestuurder reed rond ondanks het rijverbod onder zijn naam.

Een andere bestuurder werd tweemaal betrapt omdat hij geen voorlopig rijbewijs op zak had. Eén bestuurder kreeg een boete omdat hij door het rood reed, een andere reed tegen de richting terwijl een derde aan het bellen was tijdens het rijden. Nog een bestuurder maakte misbruik van een mindervalidenkaart, terwijl een ander voertuig in beslag werd genomen voor onverzekerd voeren. Tot slot werd een gestolen voertuig onderschept, de bestuurder bleek geseind voor verhoor. Het voertuig werd in beslag genomen.