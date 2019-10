Gestolen nummerplaat, gestolen rijbewijs, gestolen brommer én drugs op zak: bestuurder van bromfiets opgepakt Toon Verheijen

19 oktober 2019

15u37 2

Een interventiepatrouille van de politie merkte vrijdagavond in de omgeving van de Tweegezusterslaan een bromfietser op die moeite had om zijn tweewieler onder controle te houden. De patrouilleploeg kon de man tegenhouden en toen ze achter de documenten vroegen, bleek de bestuurder die niet bij te hebben. De nummerplaat op de bromfiets bleek bovendien gestolen te zijn. In de bak van de brommer werd nog een andere gestolen nummerplaat en een gestolen rijbewijs aangetroffen. Ook de brommer zelf bleek gestolen. De bestuurder had ook nog eens drugs op zak.