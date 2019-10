Gestolen fietsen teruggevonden dankzij alerte voorbijganger CVDP

27 oktober 2019

14u55 0 Antwerpen In de Pothoekstraat in Antwerpen betrapte een man zaterdag een fietsendief. Hij zag op straat iemand een fietsslot openmaken met een schroevendraaier. Hij volgde de verdachte tot aan zijn vermoedelijke woning en verwittigde de politie.

Een interventiepatrouille controleerde de woning en vond daar drie fietsen en twee steps in de gang van het gebouw. De 38-jarige man werd herkend door de getuige en moest bekennen dat hij de fiets had gestolen. De politie trof ook verschillende werktuigen aan die gebruikt konden worden om fietsen te stelen en werd gearresteerd. De gestolen fietsen werden in beslag genomen.