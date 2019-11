Gestolen fiets terug bij eigenaar dankzij gravure Jan Aelberts

18 november 2019

12u42 0 Antwerpen Tijdens een voetpatrouille in de Diepestraat controleerde het wijkteam een fietser. De fiets bleek gestolen en kon dankzij de gravure worden terugbezorgd aan de eigenaar.

Degene die de fiets gestolen had, had geprobeerd de gravering te verwijderen, maar dat was niet gelukt. Het nummer werd gecontroleerd en de fiets bleek geseind als gestolen door politiezone Demerland. De fiets werd door de politie in beslag genomen en zal aan de eigenaar worden teruggegeven. Tegen de fietser werd een pv opgemaakt voor heling.