Geseinde man, verboden wapen en versterkte muziek op straat: politie controleert studentenbuurt en Schipperskwartier Sander Bral

03 oktober 2020

17u14 0 Antwerpen Het politiewijkteam van de regio West was donderdagnacht in burger op pad in de omgeving van het schipperskwartier, de studentenbuurt en in de oude binnenstad.

Tijdens het toezicht kon de politie een fietsendief op heterdaad betrappen. Het team kon ook een man laten overbrengen die maar liefst vier keer geseind stond als verdachte in lopende onderzoeken. De politie trof ook een man aan die illegaal in het land verbleef. Hij had een verboden wapen op zak, namelijk pepperspray.

De politie moest ingrijpen op het Hendrik Conscienceplein. Daar was te veel volk samengekomen en er werd versterkte muziek afgespeeld. De politie stelde een proces-verbaal op voor de geluidsoverlast en stuurde iedereen naar huis. De luidsprekers die gebruikt werden om de muziek af te spelen, werden in beslag genomen.