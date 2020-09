Geseinde man tegen politie: “Hebben jullie een probleem?” Caroline Van de Pol

10 september 2020

16u24 0 Antwerpen Woensdag werd tijdens een patrouilleactie van de Antwerpse politie een voertuig aangetroffen met een vervalste nummerplaat. Een geseinde man werd meegenomen naar het politiekantoor.

De wijkteams van Borgerhout en 2060 patrouilleerden woensdagnamiddag en -avond samen met Orida-fietsteam in hun wijken. Ook de lokale recherche verleende bijstand op zoek naar verdachte personen.

Tijdens de actie werd een voertuig aangetroffen met een vervalste nummerplaat. De Mercedes bleek te zijn gestolen. Het voertuig werd getakeld voor verder onderzoek.

Toen een man tijdens de patrouilleactie zijn elektrische step ostentatief dwars over het voetpad plaatste, spraken enkele inspecteurs hem aan. De man kon dit niet op prijs stellen en vroeg aan de politiemannen of ze een probleem hadden. Helaas was het de man die in de problemen zat, want hij bleek geseind te staan. Hij mocht meteen meekomen naar het politiekantoor.