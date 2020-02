Geseinde man opgepakt tijdens controleactie Toon Verheijen

23 februari 2020



Het wijkondersteuningsteam regio Centrum van de Lokale Politie Antwerpen merkte zaterdag tijdens een controleactie een verdachte man op. De inspecteurs spraken de man aan, maar die stak te straat over en probeerde de agenten te ontlopen. De agenten besloten de man aan een controle te onderwerpen en stelden vast dat hij geseind stond in verband met een diefstal met geweld waarbij een slachtoffer verschillende stampen tegen het hoofd moest incasseren en heel wat geld gestolen werd. De man (31) was bovendien ook nog gekend voor heel wat andere feiten van zware diefstal. De man is voorgeleid bij de onderzoeksrechter.