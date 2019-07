Geseinde man gevat met drugs op zak Sander Bral

31 juli 2019

18u10 0

Het politiewijkteam van de Stuivenbergwijk merkte tijdens een controle van een overlastzaak in de Gasstraat een verdachte klant op. De man bleek twee keer geseind met een bevel tot gevangenneming en geseind voor verhoor in een verkeersongeval met vluchtmisdrijf. Bovendien had de man negentien xtc-tabletten op zak. Hij werd gearresteerd en wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter.