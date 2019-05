Geseinde man gepakt tijdens overlastactie Sander Bral

22 mei 2019

Het wijkteam Stuivenberg van de lokale politie heeft maandag een actie gehouden om overlast in de omgeving te beperken. De politie ging met verschillende ploegen op pad. Ze bezochten onder meer pleinen en drankgelegenheden die gekend zijn voor overlast. Er werden twintig personen gecontroleerd in drie zaken. Eén van de gecontroleerden stond nog geseind. Achter zijn naam stond nog een bevel tot gevangenneming open. Een andere persoon werd gezocht omdat hij niet in ging op het verzoek voor verhoor. Tot slot werd een openstaand rijverbod van een derde persoon bevestigd.