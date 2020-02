Geseinde man (43) gevat omdat hij rood licht negeert Sander Bral

17 februari 2020

15u09 0

Het verkeersondersteuningsteam van de regio City van de lokale politie werkte zaterdag op dossiers van voertuigen waarvan men niet weet waar ze verzekerd zijn. Tegelijkertijd namen ze in hun regio 22 voertuigen in overtreding die verkeerd geparkeerd stonden. Het team controleerde ook iemand die te voet door het rode verkeerslicht wandelde. De 43-jarige man bleek geseind te staan met een bevel tot gevangenneming. Hij stond ook nog gesignaleerd omdat hij verhoord moest worden in drie andere dossiers.