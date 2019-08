Geseinde dief en dure gestolen fietsen gevonden bij huiszoeking na overlast Sander Bral

28 augustus 2019

Het politiewijkteam van de Damwijk in Antwerpen-Noord controleerde na verschillende oproepen van druggerelateerde overlast een woning in hun wijk. Binnen werden verschillende druggebruikers aangetroffen. Eén van hen bleek geseind voor meerdere zware diefstallen, onder andere in Mechelen. In het appartement werden ook enkele dure fietsen aangetroffen, alsook materiaal dat gebruikt kan worden om fietsen te stelen. Eén van de fietsen werd onder tussen teruggegeven aan de eigenaar. De geseinde man werd overgebracht naar de lokale recherche van politiezone Mechelen-Willebroek.