Geseinde crimineel opgepakt en naar cel gebracht: “Reed onder invloed van wiet” Jan Aelberts

09 december 2019

De aandacht van een patrouille van de Antwerpse politie werd zondag getrokken door een auto die zich onaangepast over de Karel Rogierstraat begaf. De bestuurder gaf toe dat hij in de loop van de dag cannabis gerookt had. Zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken na een positieve speekseltest. Hij stond geseind omdat hij naar de gevangenis moest. De politie arresteerde de man en bracht hem over naar het cellencomplex aan de Noorderlaan. Drie andere voertuigen werden geverbaliseerd omdat ze niet meer geldig gekeurd waren. Aan de antiekmarkt aan het Sint-Jansvliet werden ook nog negen foutparkeerders geverbaliseerd.