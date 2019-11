Geschrapte advocaat die tientallen klanten voor miljoenen oplichtte, geeft weer juridisch advies Patrick Lefelon

14 november 2019

07u44 4 Antwerpen ‘Meester-oplichter’ Marc G. begint een nieuwe carrière. De geschrapte advocaat prijst zichzelf op websites aan als juridisch adviseur met 30 jaar ervaring. De advocaat werd in januari dit jaar gearresteerd en zat maanden in de gevangenis op verdenking van oplichting van klanten voor ongeveer 12 miljoen euro.

Het nieuws over de herlancering van Marc G. werd donderdagmorgen bekendgemaakt door Gazet Van Antwerpen. Marc G. wil er zelf geen commentaar over geven. Zijn advertenties op websites zoals freelancenetwerk.be laten geen twijfel bestaan over zijn ambities.

De advertentie luidt: Marc G., regio Kapellen: “Ruime beroepservaring van meer dan 30 jaar in het juridische veld. Beroepskennis inzonderheid in allerlei rechtsdomeinen, met uitzondering in fiscaliteit en maritiem recht. Ik ben op zoek naar nieuwe uitdagingen, met competitief karakter.”

Dat Marc G. op zoek is naar nieuwe uitdagingen doet het ergste vrezen. De voorbije 30 jaar heeft G. tientallen klanten opgelicht. Bij erfenissen en verzekeringskwetsies pikte G. het geld in van zijn klanten. De betrokkenen schatten het bedrag dat G. zou hebben verduisterd op 12 miljoen euro. Ook in het jarenlange dispuut over schadevegoedingen na de overstromingen in Merksem zou Marc G. geld van slachtoffers achterover hebben gedrukt.

Met dat gestolen geld leidde G. een luxeleven met een motorjacht in Spanje, een villa op Mallorca, een villa in Kapellen, een appartement in Knokke en enkele dure wargens zoals zijn Maserati.

De Orde van Advocaten schrapte begin dit jaar Marc G. en ook zijn zoon als advocaten.