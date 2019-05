Gert Verhulst en James Cooke vereeuwigd op het Eilandje Jan Aelberts

24 mei 2019

14u19 2 Antwerpen Gert Verhulst en James Cooke zijn vereeuwigd op het Eilandje in Antwerpen met een graffiti op de Sint-Laureiskaai.

Het duo presenteert daar vlakbij van op Gerts schip de Evanna de talkshow Gert Late Night. Kunstenaar van dienst is Djoels. Steven Goegebeur, die deze week te gast was op de Evanna, zat mee in het complot.

Het werk is te zien naast hamburgerrestaurant De Burgerij op het Eilandje.