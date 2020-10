Gerooide plataan op Leien krijgt nieuw leven als gitaar: “Eén boom goed voor 100 muziekinstrumenten” ADA

13 oktober 2020

Gitaarbouwers Koen en Stijn uit Antwerpen gaan aan de slag met een plataan in die in 2017 werd gerooid voor de heraanleg van de Leien. Uit één boom denken ze een honderdtal gitaren te kunnen maken. Al zal je wel nog even geduld moeten hebben. "Voor de bouw van één gitaar moet je toch al snel rekenen op één maand."

U herinnert zich ongetwijfeld nog het beeld uit 2017. Toen werden een honderdtal platanen gerooid voor de heraanleg van de Leien. Een triest gezicht voor vele Antwerpenaren die de grote bomen in hun hart droegen. Nu willen Antwerpenaars Koen en Stijn die bomen een tweede leven geven in de vorm van gitaren. Zij kochten een boom op en zullen er ongeveer 100 gitaren mee kunnen maken. Al zal je wel nog even moeten wachten alvorens je kan tokkelen op een echte Antwerpse gitaar.

“Al 19 jaar ben ik bezig met gitaarbouw”, vertelt Koen. “Samen met Stijn kocht ik één plataan om er gitaren van te maken. We verzagen het hout in setjes dat bestaat uit een onderstuk en de zijkant van de gitaar. De bovenkant wordt altijd uit een ander materiaal gebouwd, vooral spar of cederhout. ”

Droogtijd

Dat ze nu pas aan de slag kunnen heeft alles te maken met de droogtijd die het hout nodig heeft. “Anders krijg je barstjes”, weet Koen. “Uit het hout zullen we een honderdtal setjes kunnen snijden die op hun beurt opnieuw wat droogtijd nodig zullen hebben. Hout moet altijd acclimatiseren en wennen aan de nieuwe staat waarin het zich bevindt.” Het hout van de plataan zorgt ook voor de klank van de gitaar. Dat is eerder warm en zachter.

Wie graag wil tokkelen op een echte Antwerpse gitaar zal wel nog even geduld moeten hebben. Een gitaar maken kost tijd. “Reken toch al gauw een maand per gitaar”, zegt Koen. “Honderd gitaren maken is dus net iets te tijdrovend en daarom zullen we een aantal setjes ook uit handen geven. De gitaren zullen dan op aanvraag gemaakt worden.”