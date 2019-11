Gerolf Annemans nodigt Matteo Salvini uit naar Antwerpen mvdb

12 november 2019

17u30

Bron: Belga 1 Antwerpen De Italiaanse politicus Matteo Salvini spreekt op maandag 2 december op een meeting van de ID-partij (Identiteit en Democratie) in de Handelsbeurs in Antwerpen.

“Hij is niet minder dan een Europees boegbeeld van het verzet tegen de open grenzen”, zegt Europarlementslid en voorzitter van de ID-partij, Gerolf Annemans (Vlaams Belang), verwijzend naar zijn strijd tegen opengrenzenpolitiek als Italiaans minister van Binnenlandse Zaken.

“Iemand als Salvini toonde aan dat partijen als de onze wel degelijk het verschil maken. In de korte periode dat hij aan de knoppen zat in Italië, slaagde hij er in de immigratie en criminaliteit in zijn land sterk te doen afnemen. Dat willen wij ook voor Vlaanderen”, verklaart Vlaams Belangvoorzitter Tom van Grieken, die samen met Annemans naast Salvini het woord zal voeren op de meeting.