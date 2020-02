Geretourneerde kleding van de merken CKS, Ginger en fred + ginger vanaf nu te koop in Kringwinkel Antwerpen ADA

21 februari 2020

09u11 0 Antwerpen De Kringwinkel zal vanaf nu ook kleding van CKS, Ginger en fred + ginger kunnen verkopen. En dat heeft alles te maken met het duurzaamheidsbeleid van modegroep FNG die bewust kiest voor een verdere verwerking van haar te herstellen retourartikelen.

Heb jij je ooit afgevraagd wat er gebeurt met je kleding als je ze gaat inruilen? Bij FNG maakten ze de bewuste keuze om deze kleding nog een tweede leven te geven. Alle te herstellen geretourneerde kleding van de merken CKS, Ginger en fred + ginger zal vanaf nu verkocht worden in De Kringwinkel in Antwerpen. “De kleding wordt door onze medewerkers eerst gesorteerd. Stukken die hersteld dienen te worden gaan eerst naar het naaiatelier van Binnenste Buiten, een sociaal project van Stad Antwerpen. Daarna worden de stuks in onze winkels te koop aangeboden. Op die manier krijgen ze nog een tweede (of eerste) leven.” vertelt Louise Vrints, Marketingverantwoordelijke van De Kringwinkel Antwerpen.

Maar de samenwerking tussen de modegroep en De Kringwinkel gaat nog verder. Zo zullen verschillende winkels van CKS vanaf februari ook post-consumer kleding inzamelen die daarna via De Kringwinkels verkocht zal worden. Voor FNG is de samenwerking met De Kringwinkel een bewuste keuze. “We hebben verschillende pistes geanalyseerd om kledij een tweede leven te geven, maar dat bleek niet evident. Nu hebben we gelukkig wel enkele mogelijkheden voor ‘end of life’ dankzij onder andere de samenwerking met De Kringwinkel Antwerpen. Het loont dus om te volharden in de zoektocht naar geschikte strategische partners.” vertelt Sara van FNG. “Ook voor ons is deze samenwerking een grote win.” vult Louise aan. Met De Collectie gaan we al jaren voor een duurzame, maar vooral ook lokale verwerking van kleding. Deze samenwerking sluit daar naadloos op aan.” besluit ze.