Gerecht vervolgt ‘superpapa’ die acht illegale kinderen erkent Patrick Lefelon

23 mei 2019

20u08 9 Antwerpen De 31-jarige Serge N., een Belg met Afrikaanse roots, verschijnt binnenkort voor de Antwerpse strafrechter op verdenking van schijnerkenning van acht kinderen. De man heeft 8 kinderen van 8 illegale partners erkend. De procureur meent dat er fraude in het spel is: de erkenningen dienden enkel om de illegale moeders en kinderen aan de Belgische nationaliteit en aan OCMW-steun te helpen.

Het Antwerpse OCMW maakte het probleem van schijnerkenningen in 2016 publiek met enkele frappante voorbeelden. Een Angolese man erkende in 10 jaar liefst 10 kinderen bij 10 illegale vrouwen. De vrouwen en kinderen kregen de Belgische nationaliteit en vroegen vaak leefloon aan bij het OCMW. Een andere vader erkende zelfs 12 kinderen. Het OCMW speelde de informatie door aan de Antwerpse procureur.

“Zo is het ook met mijn cliënt gegaan. De politie is een onderzoek gestart op basis van informatie van het OCMW. Mijn cliënt is in december 2017 gearresteerd en zit nog altijd in voorarrest met een elektronische enkelband. Ik ken zware criminelen die veel sneller vrij komen. Mijn cliënt wil werken om te integreren in de Antwerpse samenleving, maar door die enkelband krijgt hij geen kans”, aldus advocaat Roeland Jans die Serge N. bijstaat.

De Afrikaanse man beweert dat hij met de acht illegale moeders een relatie heeft gehad. Wanneer de vrouwen in verwachting raakten, maakte hij geen probleem van de erkenning van de baby.

Verantwoordelijkheid

“De man was misschien naïef maar hij nam wel zijn verantwoordelijkheid als vader op. Met verschillende kinderen en moeders heeft hij trouwens contact gehouden. De procureur beschuldigt hem nu van valsheid in geschrifte en mensenhandel, omdat hij beweerdelijk niet de biologische vader zou zijn. Het onderzoek is afgerond en is deze week naar de correctionele rechtbank verwezen. Minstens drie moeders moeten mee voor de strafrechter verschijnen”, aldus Jans.

Sinds 1 april 2018 is de nieuwe wet op “Fraudeleuze Erkenning” van kracht. De rechter kan dankzij die wet de erkenning van het kind vernietigen en alle voordelen ongedaan maken. Zo kan de rechter de Belgische nationaliteit van de moeders intrekken waardoor zij terug illegaal worden en het land kunnen worden uitgezet. Of het Antwerpse parket zo ver wil gaan, blijft afwachten. “Pas voor de strafrechter zal de procureur zijn vordering bekendmaken”, zegt Kristof Aerts van het parket.

Het proces zal ten vroegste na de vakantie gevoerd worden. Verdachte Serge N. blijft ondertussen procederen om van zijn elektronische enkelband verlost te worden.

Groen Borgerhout

De problematiek van de schijnerkenningen kwam vandaag opnieuw in de actualiteit met een aanval van N-VA op districtsburgemeester Marijke Preneel (Groen) van Borgerhout. Zij heeft tot twee keer toe een negatief advies van de politie naast zich neergelegd en de erkenning van een Afrikaanse kind goedgekeurd. Door die erkenning kreeg de illegale vader verblijfspapieren en was hij ineens legaal in België.

De N-VA afdeling Borgerhout eiste daarop het ontslag van Preneel. De politica van Groen ziet geen reden om een stap opzij te zetten. “Ik heb die erkenningen in eer en geweten goedgekeurd.”