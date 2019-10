Gerecht gaat tijdens themazittingen 55 Tomorrowland-dealers berechten BJS

10 oktober 2019

17u07 0 Antwerpen Voor de correctionele rechtbank van Antwerpen vindt vrijdag de eerste themazitting plaats met mensen die afgelopen zomer betrapt werden op het dealen van verdovende middelen op het dancefestival Tomorrowland in Boom. Er worden in totaal 55 dealers vervolgd, vrijdag zitten de eerste achttien op de beklaagdenbank.

De rechtbank krijgt twaalf dossiers voorgeschoteld, met in totaal achttien beklaagden. Het gaat in tien dossiers om handel en bezit van verdovende middelen. De beklaagden zijn negen Britten, vier Nederlanders, een Duitser, een Spanjaard en een Australiër tussen 18 en 46 jaar. In twee dossiers is er sprake van oplichting en de verkoop van neppillen. Daarvoor moeten twee Italianen van 33 en 44 zich verantwoorden.

Op 15 november en op 13 december volgen de twee andere themazittingen.