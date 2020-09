Gentse kunstenares Berlinde De Bruyckere opnieuw te gast in Middelheimmuseum ADA

24 september 2020

16u24 0 Antwerpen De kunstenwerken van de Gentse Berlinde De Bruyckere zijn te gast in het Middelheimmuseum, Focuspresentatie #2. De presentatie in het collectiepaviljoen biedt een inzicht op het denkproces van de kunstenaar. In het Braempaviljoen en in het kunstpark werden twee monumentale werken ge(her)installeerd.

In 1995 presenteerde het Middelheimmuseum de eerste grote solotentoonstelling van Berlinde De Bruyckere: Onschuld kan een hel zijn. De gelijknamige archiefmap gunt ons vandaag, 25 jaar later, een unieke kijk op een specifiek onderdeel van het werkproces van de kunstenaar: het ontwikkelen van een tentoonstelling. We vinden er tekeningen, werkfoto’s en uitgeschreven projectvoorstellen die de kunstenaar maakte om haar ideeën vorm te geven en met het museum te bespreken.

Focuspresentatie #2 situeert de schetsen, foto’s en teksten uit de archiefmap in een bredere, met zorg door Berlinde De Bruyckere opgebouwde collectie van tekeningen, foto’s en krantenknipsels. De kunstenaar omringt zich met beelden die haar inspireren, met tekeningen en foto’s die haar werkproces documenteren, en die op hun beurt weer tot nieuwe werken inspireren.

Wie een beetje vertrouwd is met het werk van De Bruyckere, zal veel herkennen. Maar er is meer: je kan zien hoe uiteenlopende bronnen, betekenissen en kunstwerken in een creatieproces vervlochten geraken. In de voor deze presentatie gedraaide film licht de kunstenaar deze verbanden verder toe. We zien en horen hoe in haar hoofd alles met elkaar verbonden is en hoe zij consequent linken legt tussen heden en verleden, recente en vroege werken, inspiratie en kunstwerk, kunst en maatschappij.