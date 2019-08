Geniale zet: man ontmaskert fietsdief door eigen fiets te kopen op 2dehands.be

CVDP

10 augustus 2019

14u31 2 Antwerpen Een 33-jarige man uit Antwerpen herkende vrijdag zijn gestolen fiets op 2dehands.be. In samenspraak met de politie sprak hij als geïnteresseerde klant af met de aanbieder, waarop de politie de dief oppakte.

Het slachtoffer deed vrijdag aangifte van de diefstal van zijn fiets tussen dinsdag- en donderdagochtend in de De Vrièrestraat. De politie raadde hem aan om op tweedehandssites te kijken of hij er zijn eigen fiets herkende. Diezelfde dag nog had hij prijs op 2dehands.be. De bestolen man contacteerde de verkoper van zijn eigen tweewieler en maakte een afspraak om de fiets ‘s avonds te komen bekijken. Daarop verwittigde hij de politie, die hem naar de afspraak vergezelde. De opzet lukte en de politie stak de verkoper in de boeien. De 33-jarige man uit Deurne was al gekend bij politie en justitie en werd voor verder onderzoek meegenomen. Het slachtoffer, dat kon aantonen dat het wel degelijk om zijn fiets ging, kreeg zijn stalen ros terug.