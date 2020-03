Gemeenteraden in tijden van corona: annulaties, achter gesloten deuren of via Skype ADA,BCOR CVDP BSB

16 maart 2020

14u43 0 Antwerpen Ook voor de gemeentelijke besturen betekent het coronavirus een aanpassing. Omdat bijeenkomsten in grote groep afgeraden worden, worden ook de gemeenteraden op een alternatieve manier gehouden of, in een aantal gevallen, zelfs volledig afgelast. Een overzicht:

Gemeenteraad zonder publiek

In een aantal gemeentes heeft het bestuur beslist de gemeenteraad gewoon te laten doorgaan achter gesloten deuren. Dat heeft vaak te maken met enkele agendapunten die dringend besproken moeten worden zoals dat in Borsbeek het geval is. “Er zijn twee punten die door een naderende deadline dringend besproken moeten worden. Een aantal gemeenteraadsleden hebben we gevraagd thuis te blijven omdat zij tot de risicogroep behoren. Verder zullen we voldoende afstand bewaren tussen iedereen. Ook publiek houden we buiten”, vertelt burgemeester Dis Van Berckelaer. Ook in Aartselaar, Kontich, Boom en Wijnegem zal de gemeenteraad doorgaan achter gesloten deuren.

Afgelast

In Wommelgem is er nog geen beslissing genomen. “We zijn er nog niet uit maar overwegen om de gemeenteraad af te gelasten en te verplaatsen naar een nieuw moment in april”, zegt burgemeester Frank Gys (N-VA). Hemiksem en Niel laten weten dat zij hun gemeenteraad wel zullen annuleren. In Schelle werd de gemeenteraad die deze maand was voorzien, eerder al geschrapt.

Gemeenteraad op afstand

In Zandhoven gaan ze creatief om met de maatregelen en zal de gemeenteraad digitaal gebeuren. “Via een conference call of skype”, laat burgemeester Luc Van Hove weten. “Al zal de dagorde heel kort. Aanvankelijk wilden we de gemeenteraad afschaffen maar omdat de herziening van het vrijetijdscentrum op de agenda staat beslisten we toch de gemeenteraad te laten doorgaan. Ook het schepencollege gaat door omdat we regelmatig crisisberaad houden. Dat schepencollega zal doorgaan in een grote zaal met voldoende ruimte tussen iedereen.”

In Ranst zal de gemeenteraad virtueel en in besloten kring gehouden worden. Ook zullen enkel hoogdringende punten behandeld worden.

Meer over politiek