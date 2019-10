Gemeenteraadsleden stemmen maandag of ze zichzelf 42 procent loonsopslag geven: “Pure zelfbedieningspolitiek”, vindt PVDA ADA

14 oktober 2019

14u17 0 Antwerpen Komende gemeenteraad zal het Antwerpse stadsbestuur stemmen over een verhoging van de zitpenning met 42 procent. Dat zou betekenen dat de gemeenteraadsleden 213 euro per zitting zouden krijgen in plaats van 150 nu. Oppositiepartij PVDA noemt het zelfbedieningspolitiek.

Volgende maandag zal de Antwerpse gemeenteraad stemmen over de verhoging van de zitpenningen voor gemeenteraadsleden en de verloning van de districtsschepenen. Daarnaast wordt in de districten ook gestemd voor de verhoging van de zitpenningen van de raadsleden.

213 euro

Voor de gemeenteraadsleden gaat het van 150 euro naar 213 euro. PVDA kan deze loonsverhoging niet aanvaarden. “We lezen in de meerjarenbegroting dat het stadsbestuur zichzelf een strikte budgettaire discipline oplegt waarbinnen ze de volgende 5 jaar zal werken, aangestuurd door een constante professionalisering van haar organisatie. Dat moeten we dus lezen als: iedereen trekt de buikriem aan, behalve wij zelf”, zegt Mie Branders. De PVDA berekende dat dit een meeruitgave is van 1,4 miljoen euro in de huidige legislatuur.

7 miljoen in totaal

Ook in de districten zal er over een stijging van de zitpenning gestemd worden. Een districtsburgemeester en de districtsschepenen kregen voordien 50 procent van de verloning van een burgemeester of schepen van een gemeente met ongeveer evenveel inwoners. “Maandag ligt het voorstel klaar om daar 70 procent van te maken. Dat is een loonsverhoging van 40 procent. De stad berekent dat dit een meerkost is van 906.000 euro per jaar, dat komt op 5,4 miljoen op een hele legislatuur. Opgeteld met de zitpenningen van de gemeenteraadsleden gaat het dus over een kleine 7 miljoen euro extra die de komende 6 jaren niet naar sociaal beleid gaat”, aldus PVDA.

In de districten zullen de raadsleden ook stemmen over de verdubbeling van hun eigen zitpenningen, van 75 euro naar 150 euro per zitting. Onder het motto van de herwaardering van de districten en omdat het erg leeft onder de districtsraadsleden, volgens schepen Kennis (N-VA). “Het is erg bitter dat die meerkost ook nog eens van het al veel te krappe districtsbudget moet komen”, vindt Mie Branders. Het district Borgerhout met haar alternatief bestuur van Groen, PVDA en sp.a koos al kant, daar zullen de zitpenningen niet verhoogd worden.