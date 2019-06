Gemeenteraad keurt richtlijn voor grotere appartementen goed Philippe Truyts

24 juni 2019

0

De gemeenteraad heeft de nieuwe stedelijke richtlijn voor hogere minimumoppervlakten voor woningen goedgekeurd. De oppositie maakte zich tijdens het debat vooral zorgen over de betaalbaarheid van wonen in de stad. Ook Erica Caluwaerts (Open Vld) vroeg over de woningprijzen te waken én de doelstellingen van de richtlijn te evalueren.

Een aantal projectontwikkelaars toonde zich vorige week kritisch over de richtlijn. Voortaan moeten nieuwe appartementen met één slaapkamer minimaal 60 m² groot zijn. Met twee slaapkamers wordt dat 80 m², met drie al 110 m². De vrees leeft dat sommige, grotere flats tot 50.000 euro duurder zullen worden. Schepen van Wonen Fons Duchateau (N-VA) wees er meteen op dat afwijkingen kùnnen als die voldoende innovatief zijn én een kwalitatieve meerwaarde opleveren.

“Lagere parkeernorm”

Volgens gemeenteraadslid Joris Giebens (Groen) zou het een goede zaak zijn als het aantal uitzonderingen op de minimumnorm strikt wordt beperkt. Zo is cohousing wél een positief voorbeeld. Hij hekelt wel de ‘achterhaalde’ parkeernormen in Antwerpen die woningen zeer duur maken, nu de afhankelijkheid van de auto in de binnenstad afneemt. “In Hamburg laat men 0,3 auto’s per woning toe. Dat zou beter zijn.”

Filip Dewinter (Vl. Belang) waarschuwt het stadsbestuur. “Als men met deze richtlijn vergunningen afwijst, zullen de projectontwikkelaars naar de provincie stappen om hun gelijk te halen. U gaat artikelen uit de bouwcode moeten aanpassen.”

Nahima Lanjri (CD&V) en Mie Branders (PVDA) zijn bezorgd over de betaalbaarheid. “Eén op de vijf jonge gezinnen verlaat de stad”, aldus Lanjri. Branders vraagt zich af wie de bouwsector gaat controleren op allerlei ‘achterpoortjes’ in het reglement.

Enkele amendementen van de oppositie werden weggestemd.