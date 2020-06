Gemeenteraad keurt liberalisering taxisector goed, socialistische vakbond en PVDA vrezen prijzenoorlog en sociale dumping David Acke/Philippe Truyts

29 juni 2020

14u33 0 Antwerpen De gemeenteraad heeft het stedelijk taxireglement afgeschaft. Voortaan geldt het Vlaams taxidecreet: de bedrijven mogen nu in An twerpen hun prijs zelf bepalen en de limiet op het aantal taxi’s per 1.000 inwoners valt weg. “Ik heb aan Uber gezegd om meer te doen dan wat moet: bijvoorbeeld door de Antwerpse taxichauffeurs erbij te betrekken”, zei bevoegd schepen Koen Kennis (N-VA).

De socialistische vakbond BTB stuurde maandagochtend een bezorgde boodschap rond. “We vrezen voor de toekomst van de taxisector in Antwerpen als de gemeenteraad het stedelijk taxireglement naar de prullenmand verwijst. Zo ontketen je een prijzenoorlog in een sector die al rake klappen kreeg door de coronacrisis.” Volgens BTB-secretaris Carine Dierckx effent een toepassing van het Vlaams taxidecreet de weg voor de ‘Ubers’ van de wereld. Dat zal ten koste gaan van de kwaliteit die erkende taxibedrijven wel leveren.”

De loon- en arbeidsvoorwaarden van loontrekkende chauffeurs komen onder druk. Zij zijn de klos. Peter Mertens (PVDA)

PVDA-fractieleider Peter Mertens had goed geluisterd. Zijn partij stemde als enige tegen de afschaffing van het Antwerps taxireglement. “Vooral het schrappen van de limiet voor het aantal taxi’s per 1.000 inwoners, is een probleem. De loon- en arbeidsvoorwaarden van loontrekkende chauffeurs komen onder druk. Zij zijn de klos.”

‘Koele minnaar’

Het was vooral uitkijken naar de houding van sp.a in de meerderheid. Fractieleider Hicham El Mzairh gaf aan dat sp.a een ‘koele minnaar’ is van het decreet, omdat bedrijven als Uber en Lyft door de deregulering van de tarieven de markt kunnen ondergraven. “Gelukkig leggen we net als Gent en Leuven sociale en ecologische voorwaarden op. Zo moet er tegen 2025 emissievrij worden gereden (met elektrische wagens dus, red.). We rekenen erop dat de stad een en ander strikt zal doen naleven.”

Peter Mertens kon zijn verontwaardiging niet onderdrukken. “Sp.a gaat dus plat op de buik om sociale dumping goed te keuren. Proficiat, collega.”

“Doemdenken”

Erica Caluwaerts (Open Vld) noemde de redenering van PVDA ‘doemdenken’. “Het nieuwe taxidecreet kan ervoor zorgen dat veel meer mensen, van jong tot oud, op een goedkopere manier een taxi kunnen nemen. We denken ook dat taxibedrijven het helemaal niet zo’n nadeel vinden om vrij hun prijs te bepalen.”

Uber moet wel meer doen dan het strikt noodzakelijke. Iedereen zal zich aan de regelgeving moeten houden én aan de sociale wetgeving Koen Kennis (N-VA-schepen)

Schepen Koen Kennis (N-VA) begrijpt de angst voor de toekomst wel bij de taxisector. “Ik heb trouwens niet enkel met de grote bedrijven gesproken, ook met kleine zelfstandigen. Maar de sector moet nu eenmaal vernieuwen. De toekomst zal digitaler en flexibeler zijn. Van Uber verwacht ik wel dat ze meer doen dan het strikt noodzakelijke. Iedereen zal zich aan de regelgeving moeten houden én aan de sociale wetgeving.”

Naast de meerderheid stemden ook CD&V en Vlaams Belang voor de afschaffing van het stedelijk reglement. Groen onthield zich, PVDA stemde tegen.