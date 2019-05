Gemeenteraad keurt afspraken met buurtbewoners over Zuiderdokken goed philippe truyts & David Acke

27 mei 2019

21u45 2 Antwerpen Niet iedereen is blij met de afspraken die bewonersgroepen en stadsbestuur over de Zuiderdokken hebben gemaakt. CD&V en Groen hadden op de gemeenteraad bedenkingen over het bannen van grotere evenementen, het schrappen van een van de twee sportvelden en het behoud van de parkings. De dading is wel goedgekeurd.

Sam Voeten (CD&V) sprak over een ‘zuurpruim-dading’. “Skaten zal niet meer mogen, de terrassen zijn té uniform en het resterende sportveld wordt onttrokken aan het zicht. Bovendien legt men evenementen te veel aan banden: 2.500 mensen per dag, dat is echt niets. Er zal te veel dynamiek uit de buurt verdwijnen. De publieke belangen zijn te veel ondergeschikt aan de private.”

Joris Giebens (Groen) ziet goede kanten aan de dading. “We zijn blij met de luchtzuivering van de parkings en de maatregelen voor het uitrijdend verkeer. Maar dat die parkings blijven bestaan, zorgt voor een zure smaak. De omliggende straten zullen veel verkeer moeten slikken. Daarvoor is er geen oplossing.”

Volgens bevoegd schepen Koen Kennis (N-VA) komt er vergeleken met de situatie vandaag geen parkeerplaats bij. “Er zullen nog steeds topevenementen plaatsvinden. Alleen moeten ze kunnen worden ingepast op de nog voorziene pleinen.”

Rookvrij

De gemeenteraad stemde zoals verwacht eenparig een motie van de drie meerderheidspartijen om Antwerpse sport- en speelterreinen zoveel mogelijk rookvrij te maken. Het voorstel past in het project ‘Generatie Rookvrij’ van Kom op tegen Kanker. Het gaat niet om een verbod op roken. Bedoeling is om in alle vrijheid te komen tot afspraken met organisatoren en clubs.