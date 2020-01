Gemeenteraad even in het Spaans: De Wever wijst Madrid terecht voor verheerlijking Spaanse Furie in 1576 PhT

28 januari 2020

21u57 1 Antwerpen Burgemeester Bart De Wever (N-VA) haalde dinsdag zijn allerbeste Spaans boven. Aanleiding was een vraag van N-VA-fractieleider Johan Klaps over een bedenkelijke verheerlijking in Madrid van de Spaanse Furie (1576). Bij de plunderingen en moordpartijen vielen in Antwerpen 10.000 doden. Het college stuurt een boze brief.

De Spaanse Furie was een van de zwartste bladzijden uit de Antwerpse geschiedenis. In de eerste dagen van november 1576 trokken 4.800 Spaanse soldaten op roof- en moordtocht in het toen welvarende Antwerpen. Sommige soldaten hadden al 2,5 jaar geen soldij meer ontvangen. Ook het stadhuis ging in vlammen op. In Madrid vindt men het nu nodig om die verschrikking na te spelen.

Bart De Wever las de hele brief voor die het stadsbestuur van Madrid mag verwachten. Het leverde hem een applaus op in de raad. De boodschap, kort samengevat: Antwerpen heeft respect voor de vrije meningsuiting, maar een feest maken van de moord op tienduizend Antwerpenaren, dat kan écht niet.