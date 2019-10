Geluidssensoren en slimme verlichting moeten studentenbuurt proper houden: stad zet in op technologie in strijd tegen overlast Jonathan Bernaerts

03u00 0 Antwerpen Het Antwerpse stadsbestuur wil hoogtechnologische middelen inzetten om de hardnekkige overlastproblematiek in de studentenbuurt in kaart te brengen en daarna ook te bestrijden. Denk bijvoorbeeld aan slimme verlichting die het gedrag van studenten kan beïnvloeden. De stad dient bij de Vlaamse overheid een projectvoorstel in en hoopt op subsidies.

Het academiejaar is op gang getrapt en dat hebben de omwonenden van de Antwerpse studentenbuurt geweten. De Ossenmarkt lag er vorige week bij als een vuilnisbelt. De situatie was zo erg dat het plaatselijke buurtcomité, om de problematiek aan te kaarten, beelden van een met afval bezaaid plein op sociale media plaatste. De UAntwerpen was allesbehalve gelukkig met het gedrag van een aantal studenten. “Blijkbaar schieten al onze sensibiliseringscampagnes hun doel voorbij. We worden er moedeloos van”, reageerde de woordvoerder van de unief ontstemd.

Het Antwerpse stadsbestuur is goed op de hoogte van het probleem in de studentenbuurt en is van plan om hoogtechnologie in te zetten om het fenomeen in kaart te brengen en daarna ook te bestrijden. De stad dient hieromtrent bij de Vlaamse overheid een projectvoorstel in. Als het project ‘Innovatieve aanpak van overlast in de studentenbuurt’ wordt geselecteerd, ontvangt de stad 145.000 euro subsidies. Het bestuur is dan bereid om daar 62.143 euro bovenop te doen.

“De overlast in de studentenbuurt is een probleem dat al jaren aansleept”, zegt schepen Claude Marinower (Open Vld), bevoegd voor onder meer Openbaar Domein en Innovatie. “Toen de Vlaamse minister voor Stedenbeleid deze zomer in het kader van ‘Slim in de Stad 2019’ een projectoproep lanceerde, hebben we dan ook besloten hierover een voorstel te doen. We geloven er sterk in dat technologie en innovatie een belangrijke rol kunnen spelen in het aanpakken van stedelijke uitdagingen. Met dit project willen we het spanningsveld tussen enerzijds een bruisende stad en anderzijds een aangename woonomgeving mitigeren, want beide facetten zijn belangrijk voor onze stad.”

Als een geluidssensor op straat meer lawaai registreert dan normaal, kan de verlichting plots ingeschakeld worden. Dat zou dan een signaal kunnen zijn aan de veroorzaker van de overlast om het wat rustiger aan te doen Schepen Claude Marinower

“Meten is weten”

Wat houdt het projectvoorstel concreet in? “Eerst gaan we met de verschillende belanghebbenden (UAntwerpen, studentenverenigingen, buurtbewoners, Gate15…) rond de tafel zitten om te bekijken wat de grieven zijn”, zegt Marinower. “Daarna brengen we met hoogtechnologische middelen (lees: sensoren of camera’s) de overlast in kaart. Want meten is weten. Waar doet zich bijvoorbeeld de geluidsoverlast precies voor? Hoe groot is de hinder? Waar en wanneer wordt er wild geplast? Eens we een globaal beeld van de overlastproblematiek hebben, kunnen we hieraan technologische oplossingen verbinden.”

Volgens Marinower zijn die mogelijke oplossingen legio. “Met geluidssensoren kunnen we bijvoorbeeld het nachtlawaai monitoren. Op basis van die metingen zou er gebruik gemaakt kunnen worden van innovatieve verlichting, met variaties in intensiteit en kleur, om gedrag en lawaai in positieve zin te beïnvloeden. Als er op straat bijvoorbeeld meer lawaai is dan normaal, kan de verlichting plots ingeschakeld worden. Dat zou dan een signaal kunnen zijn aan de veroorzaker van de overlast om het wat rustiger aan te doen. Daarnaast kunnen we behalve de technologische oplossingen uiteraard ook kijken naar aanpassingen aan het openbaar domein om de situatie te verbeteren.”

145.000 euro

Stedenbeleid Vlaanderen wil de projectsubsidie van 145.000 euro toekennen aan maximaal drie ‘Slim in de Stad’-concepten. Het is voorlopig onduidelijk wanneer Antwerpen weet of het geselecteerd is. “We hopen natuurlijk dat we de subsidie ontvangen”, zegt Marinower. “Maar indien dit niet het geval is, gaan we onderzoeken of we dit project desnoods zelf kunnen uitrollen. We moeten dan wel wachten op de goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025 eind november.”