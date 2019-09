Geld inzamelen voor Ghana met zelfgemaakte tekeningen Annelin Marien

29 september 2019

18u59 0 Antwerpen In Bar Noord kon je vandaag een paar mooie kunstwerken kopen, en tegelijkertijd een goed doel steunen. Thijs Hellin (24), Jean Van Liempt (24) en Noah Smessaert (25) organiseerden namelijk de eerste activiteit om geld in te zamelen voor hun vrijwillige project: de bouw van een school in Ghana.

In Bar Noord waren er vandaag een heleboel tekeningen met Afrikaanse taferelen op te koop. De tentoonstelling werd georganiseerd door drie vrienden, die met de zelfgemaakte tekeningen geld willen inzamelen voor hun ambitieuze, en vrijwillige project, namelijk een school bouwen in Ghana. “Met deze tentoonstelling is ons project officieel van start gegaan.”, zegt Thijs. “We wilden iets origineels doen, geen zoveelste wafelverkoop, om ons plan in de kijker te zetten.” Op de tentoonstelling waren werken te koop van rond de 50 euro, maar ook een groot kunstwerk van 410 euro.

Vicieuze cirkel

De jongemannen kennen elkaar al een tijdje van in hun studententijd. Jean en Thijs werken net, als technical trainer in de autosector en als boorman in de haven, en Noah studeert TEW. Ze organiseren het project volledig vrijwillig in hun vrije tijd, en willen met de tentoonstelling geld inzamelen om de school in Sirigu (in het noorden van Ghana) te bouwen. “Ik ben onlangs naar Ghana geweest om er vrijwilligerswerk te doen, en ik ben daar mijn hart verloren.”, vertelt Thijs. “Bij het thuiskomen ben ik ‘s avonds op restaurant gegaan met mijn ouders, en dacht ik: ‘Voor mij is het nu wel makkelijk om een glas rode wijn en een biefstuk te bestellen, maar voor de mensen daar niet.’ Dat heeft mijn ogen geopend, en ik wilde iets meer doen. Het is daar voor die kinderen moeilijk om naar school te gaan, en zo komt hun toekomst in het gedrang. Zo ontstaat er een vicieuze cirkel, want ook hun kinderen zullen dan niet naar school kunnen. Daar wilde ik iets aan veranderen, en als Vlaming is het natuurlijk gemakkelijker om iets te doen dan voor de mensen daar.”

De drie vrienden gaan begin december naar Ghana, om het project op te starten. Ze willen er twee gebouwen zetten: één met leslokalen voor 200 tot 300 kinderen, en één met een EHBO-lokaal en kantoren voor de leerkrachten. De mensen van daar en de ouders van de kinderen zullen meehelpen met de bouw, en de plannen zijn al uitgetekend door enkele lokale studenten Architectuur. Thijs, Noah en Jean hopen dat de school er binnen 5 jaar staat. De kostenraming? 40.000 euro. “Dat kunnen we op één activiteit natuurlijk niet bijeen halen. We gaan binnenkort ook andere acties doen, zoals T-shirts verkopen met de tekeningen op. Maar deze tentoonstelling is sowieso al een goed begin.”