Geitencorrida loopt zich warm voor 56ste editie Jan Aelberts

10 oktober 2019

15u03 0 Antwerpen De ‘Geitencorrida - Memorial Jean Van Onselen’ is de vaste loopafspraak voor sportief Wilrijk. Op zondag 15 december vindt de 56ste editie plaats van deze stratenloop voor jong en oud.

Naar goede gewoonte kunnen jonge en volwassen lopers zich tijdens het kerstmarktweekend uitleven op een stratenparcours in het centrum van het geitendistrict. De loopafstanden variëren tussen 400 meter en 7,5 kilometer.

Om 14.30 uur start de Geitencorrida met een wedstrijd van 400 meter voor kinderen van 4 tot 8 jaar. Daarna krijgen de iets oudere kinderen (9-12 jaar) om 14.45 uur een parcours van 1.200 meter voorgeschoteld. Om 15.00 uur is het ten slotte aan de jongeren vanaf 13 jaar en de volwassenen. Zij kunnen kiezen tussen 4.500 of 7.500 meter.

Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis lopen in de Geitencorrida. Jongeren en volwassenen betalen 5 euro vooraf of 7 euro ter plaatse. Start en aankomst telkens aan de Bist in Wilrijk.