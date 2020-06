Geïnterneerden gijzelen 2 verpleegkundigen in Psychiatrisch Centrum Linkeroever: slachtoffers na onderhandelingen bevrijd CVDP PLA JAA

26 juni 2020

04u58 28 Antwerpen In het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) op het Antwerpse Linkeroever heeft donderdagnacht een gijzeling plaatsgevonden. Drie patiënten gijzelden twee personeelsleden en plakten de ramen af. De politie was massaal aanwezig op de plaats van de gijzeling.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De eerste speciale eenheden kwamen toe omstreeks 23 uur. Er werd voor de operatie onder andere gebruik gemaakt van een politiehond en er zouden sluipschutters op het dak hebben gelegen. “Na onderhandelingen in samenwerking met de federale politie, de lokale politie, de speciale eenheden en het parket zijn de slachtoffers bevrijd”, vertelt Lieselotte Claessens van het parket. “Het eerste slachtoffer kon om kwart voor twee bevrijd worden en het tweede slachtoffer om half vijf.” De verdachten, mannen van 35, 25 en 44 jaar, zullen na verhoor voor de onderzoeksrechter verschijnen.

In het FPC Antwerpen is plaats voor 182 patiënten, zowel mannen als vrouwen, die omwille van een psychische stoornis strafbare feiten hebben gepleegd maar niet thuishoren in een gevangenis. Het is één van twee FPC’s in Vlaanderen. Ook Gent heeft zo’n centrum. FPC Antwerpen opende amper drie jaar geleden de deuren en nam in augustus 2017 de eerste patiënten op.