Geheime kamer vol gestolen goederen gevonden bij chef-kok die jarenlang eigen pitazaak bestal Sander Bral

15 juni 2019

11u25 4 Antwerpen De voormalige chef van de bekende pitazaak Finjan op het Zuid blijkt een handeltje in gestolen goederen te hebben. Bij een huiszoeking werden grote aantallen elektronica, fietsen en gereedschap aangetroffen. Hakan K. kwam eerder al in opspraak omdat hij jarenlang geld stal van zijn werkgever bij Finjan.

Hakan K. (45) is niet aan zijn proefstuk toe. In april kwam via bankbiljetten met dievenpoeder aan het licht dat de chef-kok al jarenlang kleine bedragen cash geld stal van zijn werkgever bij de pitazaak aan het Museum voor Schone Kunsten. Op zestien jaar tijd zou hij tot 300.000 euro ontvreemd hebben op die manier. Hij werd ontmaskerd door zijn werkgever en gearresteerd door de politie.

Naar aanleiding van die diefstallen hielden de speurders ook een huiszoeking bij de verdachte. In een afgeschermde ruimte werd een schat aan telefoons, laptops, fietsen, boormachines en dergelijke meer gevonden. Alle voorwerpen blijken gestolen te zijn.