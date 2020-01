Gegijzelde boekhouder vergokte 30.000 euro die hij van vriend had geleend Patrick Lefelon

27 januari 2020

19u09 0 Antwerpen De vier verdachten die zijn aangehouden voor de ontvoering en gijzeling van een jong koppel vorige week, hebben zelf ‘incasso-bureau’ willen spelen. De man van het koppel, een 22-jarige boekhouder van Russische afkomst, had ongeveer 30.000 euro geleend maar had dat geld vergokt in het casino.

De boekhouder en zijn vriendin werden vorige week stevig aangepakt toen bleek dat hij het geleende geld niet kon terugbetalen aan Amara K. en zijn broer, twee jongemannen van Afrikaanse afkomst die op het Kiel wonen. De Afrikaanse mannen hadden een persoonlijke lening van enkele tienduizenden euro afgesloten bij de bank. Zij dachten met dat geld een zakelijke investering te doen bij de Russische boekhouder.

Aframmeling

Van investeren kwam niets in huis. Na enkele weken werden de Afrikaanse jongeren ongerust. Hun Russische vriend hield hen aan het lijntje over wat er met het geleende geld gebeurd was. Dat geschil ontaardde vorige woensdagnacht in een aframmeling voor de boekhouder. Hij kreeg een pak slaag en werd dan op straat gegooid.

De aanvallers gingen ervandoor en namen zijn vriendin mee als ‘gijzelaar.’ De boekhouder stapte naar de politie die donderdagavond vier verdachten arresteerde. De vriendin was ongedeerd. Het gaat om de twee broers K. (27 en 25 jaar) van het Kiel, een 25-jarige man uit Ekeren en een 27-jarige man uit Hoboken. Het viertal komt dinsdag voor de raadkamer die beslist over hun verdere opsluiting.

Advocaat Koen Vaneecke die Amara K. bijstaat: “Mijn cliënt heeft een verklaring afgelegd maar er zijn nog veel onduidelijkheden. Dat zal meer tijd vragen en daarom zullen wij op de raadkamer niet op de vrijlating van mijn cliënt aandringen.”