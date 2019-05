Gefrustreerde hacker kraakt accounts van 400 vrouwen Patrick Lefelon

28 mei 2019

17u50 4 Antwerpen Nabil T. (28) uit Antwerpen is veroordeeld tot veertig maanden cel, waarvan dertig maanden met uitstel, voor informaticafraude en belaging. De man had de socialemedia-accounts van vrouwen gehackt en hen en hun naasten belaagd. Hij stond voor een zestigtal feiten terecht, maar bekende er een vierhonderdtal, waarvoor nog een opsporingsonderzoek loopt.

Nabil T. wist op vernuftige wijze de socialemedia-accounts van zijn slachtoffers te hacken, waardoor hij persoonlijke gegevens over hen kon verzamelen. In sommige gevallen hadden de slachtoffers daardoor zelf geen toegang meer tot hun accounts.

Nabil T. contacteerde een aantal van de vrouwen en dreigde ermee hen met de buitgemaakte info zwart te zullen maken bij familie en vrienden. Hij durfde ook in naam van het slachtoffer berichten te sturen naar haar contacten, die soms van seksuele aard waren, of verspreidde zeer persoonlijke foto’s en video’s van haar onder haar contacten. De man stuurde voorts ook foto’s van een penis of vibrators naar de vrouwen en deed hen seksuele voorstellen.

“Niemand gelukkig”

Nabil T. bekende de feiten. Hij was er in 2015 mee begonnen, nadat zijn relatie van vijf jaar was stukgelopen. Hij wilde dat niemand nog gelukkig was. De verdediging pleitte dat hij met een psychose kampte, maar de aangestelde gerechtspsychiater had daar zo zijn twijfels over.

“De feiten zijn bijzonder ernstig. Door binnen te dringen in de socialemedia-accounts van de slachtoffers en daardoor bezit te krijgen van vaak zeer persoonlijke en private informatie, werd hun veiligheidsgevoel aanzienlijk aangetast. Door deze gegevens te verspreiden onder hun contacten, werden zij in een aantal gevallen ook blootgesteld aan kritiek of commentaar”, stelde de rechtbank.

Nabil T. kreeg een straf deels met uitstel opgelegd, gekoppeld aan voorwaarden. Zo moet hij zich laten behandelen voor zijn persoonlijkheidsproblematiek, mag hij geen contact hebben met de slachtoffers en mag hij de verkregen gegevens niet verder bewaren, gebruiken of verspreiden.

Drie slachtoffers kregen één euro provisionele schadevergoeding toegekend, één slachtoffer vijfhonderd euro provisioneel en vijf vrouwen 1.000 euro definitief.