Geen zware overtredingen tijdens eerste horecaweekend: één café krijgt een waarschuwing CVDP

14 juni 2020

13u44 0 Antwerpen Tijdens het eerste weekend sinds de heropening van de horeca hielden de zaken zich goed aan de opgelegde maatregelen. Zaterdagavond kreeg slechts één café op de Groenplaats een waarschuwing van de politie.

Vrijdag en zaterdagavond was het erg druk op de terrassen van restaurants en cafés in Antwerpen. Ondanks de grote opkomst verliep het weekend zonder incidenten en hielden de zaken zich goed aan het opgelegde sluitingsuur. “We kregen geen meldingen van lastige klanten en moesten ook geen zaken sluiten wegens het niet naleven van de maatregelen”, vertelt Willem Migom van Politiezone Antwerpen. “Een café op de Groenplaats kreeg wel een waarschuwing omdat er te veel volk tussen de tafels stond. De regel is dat klanten er alleen mogen zitten.” Er was geen enkel café of restaurant dat een zware overtreding beging.