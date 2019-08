Geen vlaggen toegelaten op Antwerps festival Fire is Gold Volgens organisatie is er geen link met ‘vlaggenincident’ op Pukkelpop BJS

23 augustus 2019

12u54 0 Antwerpen De organisatie van het urban festival Fire is Gold, dat zaterdag op de Antwerpse Linkeroever wordt gehouden, wil niet dat bezoekers vlaggen meenemen. “Deze maatregel heeft niets met het incident op Pukkelpop te maken. We vragen onze bezoekers al jaren om vlaggen thuislaten.

In aanloop naar Fire is Gold benadrukt de organisatie op sociale media dat vlaggen niet welkom zijn. Volgens medeorganisator Wim Van der Borght, die jarenlange ervaring heeft met het organiseren van festivals (We Can Dance, Laundry Day), is er geen link met het incident op Pukkelpop vorige week. De Pukkelpop-organisatie nam toen Vlaamse vlaggen in beslag, nadat klimaatactiviste Anuna De Wever en haar vriendinnen op de camping waren belaagd.

“We vragen onze bezoekers al jaren om geen vlaggen mee te brengen. Niets nieuws onder de zon dus. We vinden in de eerste plaats dat vlaggen of spandoeken veiligheidsrisico’s met zich meebrengen. We willen vermijden dat bezoekers bijvoorbeeld worden geraakt door iemand die met een vlag staat te zwaaien. Daarnaast vinden we het visueel gewoon niet passen bij ons festivalconcept.”

Fire is Gold verwacht zaterdag zo’n 9.000 feestvierders op domein Middenvijver op Linkeroever. “Van de verkochte tickets zijn er 73 procent door vrouwen gekocht. Daar zijn we best fier op”, aldus Van der Borght.