Geen vierkante donuts meer in Antwerpen: populaire Hoeked Doughnuts sluit deuren ADA

20 juli 2020

14u16 1 Antwerpen Sinds mei 2017 veroverden de vierkante donuts van Hoeked Doughnuts de Antwerpse harten. Uitbaters Caroline en Joris Verschelden kwamen met het idee op de proppen en de zaak draaide van in het begin erg goed. Maar nu lijkt er dus een einde te komen aan het succesverhaal en moest het duo de deuren sluiten.

Het laatste bericht op Instagram van Hoeked Doughnuts dateert al van 16 maart. Sindsdien is het stil in de winkel aan Oudaan 4 in Antwerpen. Nu is ook duidelijk waarom, begin juli sloot de donutwinkel in alle stilte de deuren.

Het nieuws op de sluiting stuit bij heel wat fans op ongeloof. “Ik ben echt oprecht triestig. Die donuts waren stuk voor stuk pareltjes.”

Of corona aan de basis ligt van het faillissement is niet duidelijk.