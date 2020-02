Géén verkoop, wel nieuw herstructureringsplan voor diamantlab HRD Antwerp: “We zijn geen schip meer, maar een bootje dat heel wendbaar moet zijn” Philippe Truyts

21 februari 2020

22u30 0 Antwerpen Keurings- en certificatenlab HRD Antwerp, met vandaag nog 67 werknemers, wacht opnieuw een herstructurering. Moederbedrijf Antwerp World Diamond Centre (AWDC) heeft een plan van HRD’s nieuwe topvrouw Ellen Joncheere goedgekeurd. “We blijven certificaten afleveren, maar zullen onze klanten digitaal vernieuwende producten aanbieden”, zegt ze aan onze krant. AWDC stopt de verkoop van HRD in het vriesvak. Hoeveel jobs er op het spel staan, is nog onduidelijk.

Ellen Joncheere (47) is precies één maand CEO bij HRD Antwerp. De voorbije jaren leidde de West-Vlaamse het auto-onderdelenbedrijf Fremach in Diepenbeek. “Het was tijd voor iets anders”, vertelt ze in haar kantoor, hartje diamantwijk. “Ik heb altijd gewerkt voor bedrijven die voor grote omwentelingen stonden. Dat geldt ook voor de diamantsector. HRD Antwerp moet in een andere omgeving proberen te overleven. De markt heeft zich van Antwerpen naar India verplaatst. Vroeger waren er duizenden diamantslijpers, nu nog een paar honderd. Ook de ‘grading’ van diamanten (het certifiëren, red.) is verschoven. Vijftien jaar geleden werkten bij HRD in Antwerpen 240 mensen, vandaag 67. Maar we hebben nu wel labs in Mumbai (India) en Istanbul (Turkije). Wereldwijd zijn er 245 werknemers. In Mumbai groeiden we vorig jaar met 25 procent, in Istanbul verwachten we dit jaar zelfs 50 procent groei.”

We moeten hier nu wel opnieuw de juiste cultuur en mentaliteit binnenbrengen. Want de waarde van de naam ‘HRD’ is gigantisch. Ik ga me niet omringen met een hofhouding die dit bedrijf niet kan betalen. Ellen Joncheere

Joncheere gelooft in de toekomst van HRD Antwerp. “Maar dan mogen we niet meer denken dat we een schip zijn dat georganiseerd is als een multinational. We zijn een ‘Optimist’, een zeilbootje dat wendbaar moet zijn. Ik neem trouwens ook de titel van marketing- en salesdirecteur op. Ik ga me niet omringen met een hofhouding die dit bedrijf niet kan betalen. Het belangrijkste is dat we hier opnieuw de juiste cultuur en mentaliteit binnenbrengen. Want de waarde van de naam ‘HRD’ is gigantisch.”

Expertise

Joncheere heeft zichzelf honderd dagen gegeven om haar nieuwe koers uit te zetten. “Natuurlijk blijven we certificaten maken (een soort paspoort van een geslepen diamant met informatie over het gewicht, de zuiverheid, de kleur en de slijpkwaliteit, red.). Maar we moeten digitaal ook vernieuwende diensten aanbieden. Zo zijn we bezig met de ontwikkeling van apps met filmpjes en foto’s van juwelen. Het groeiend aandeel van synthetische diamant kan de markt ook helpen opveren. Mensen willen weten of een steen wel of niet uit een machine komt. We hebben veel expertise in huis. Laten we daarmee naar de juweliers gaan.”

Maar wat zijn de gevolgen voor het personeel? Joncheere wil nu eerst met de vakbonden in overleg. “We gaan kijken of er mensen vrijwillig vertrekken of met brugpensioen kunnen. We zullen andere profielen nodig hebben en bepaalde mensen moeten laten gaan. Cijfers kan ik niet geven.”

Een bedrijf eerst te koop zetten en dan een nieuwe CEO aantrekken: het blijft een rare kronkel. We zijn ook bang dat het straks fout afloopt en iedereen op straat staat Yves Toutenel (ACV-Transcom)

Verkoop is van de baan

De verkoop van HRD Antwerp is voorlopig van de baan. Ook het nieuwe bod dat oud-topman Peter Meeus dinsdag nog indiende na een opmerkelijke persconferentie, wordt afgewezen. Joncheere: “AWDC heeft mijn hervormingsplan goedgekeurd en investeert in HRD. Bedoeling is dat we opnieuw winstgevend worden. Zolang mijn plan loopt, wordt er niet verkocht.”

Wat ze over Meeus denkt? “Ik heb de man nooit ontmoet. Hij mag op bezoek komen, ik sta open voor suggesties. Maar ik denk dat hij te veel een onemanshow heeft opgevoerd. Een serieus bod, dat doe je discreet. In zijn tijd zag de sector er ook heel anders uit dan vandaag.”

Meeus: “Onbegrijpelijk”

Peter Meeus laat aan onze redactie weten dat hij zwaar teleurgesteld is over het afwijzen van zijn bod. “Ik ben er acht maanden mee bezig geweest, te goeder trouw. Ik ontwikkelde een gedurfde marketingbenadering die een aanzienlijke inkomstenstroom zou verzekeren. Daarom bracht ik een bod uit dat 100 procent voldeed aan de vraagprijs en de voorwaarden voor een aandeel van 51 procent in HRD Antwerp. Ik vind dit heel vreemd en onbegrijpelijk en moet ervan uitgaan dat hier andere motieven en interesses achter zitten.”

We vonden het bod van Meeus hoopvol. Hij wilde de vraagprijs betalen en de werkgelegenheid in stand houden. Yves Toutenel (ACV-Transcom)

De vakbonden vrezen eens te meer zwaar jobverlies. Yves Toutenel (sectorverantwoordelijke ACV-Transcom): “We zijn niet voor of tegen Ellen Joncheere of Peter Meeus. Maar we weten wel dat de toestand van HRD Antwerp onhoudbaar is. Mensen stempelen er drie dagen per week. We vonden het bod van Meeus hoopvol. Hij wilde de vraagprijs betalen en de werkgelegenheid in stand houden. Een bedrijf eerst te koop zetten en dan een nieuwe CEO aantrekken: het blijft een rare kronkel. We zijn ook bang dat het straks fout afloopt en iedereen op straat staat.”