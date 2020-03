Geen verjaardagsfeest voor 500 jaar Christoffel Plantijn, taart gaat naar woonzorgcentra Jan Aelberts

13 maart 2020

16u11 0 Antwerpen In Antwerpen stond zondag het openingsfeest gepland van 500 jaar Christoffel Plantijn, de drukker-uitgever die in de 16de eeuw pionierswerk verzette en aan wie het Museum Plantin-Moretus gewijd is. Door de maatregelen rond het coronavirus kan het feest niet doorgaan, de taart die al voorzien was wordt onder Antwerpse woonzorgcentra verdeeld. De evenementen later dit jaar zouden wel doorgaan.

De stad Antwerpen wil Plantijn dit jaar in de kijker zetten als de veelzijdige man die hij was. Culturele evenementen mogen voorlopig niet plaatsvinden, maar je kan dit weekend al online op ontdekkingsreis: vanaf 15 maart zet het Museum Plantin-Moretus digitale versies van de 14.000 houtblokken met uitgesneden tekeningen die het van Plantijn bezit in hoge resolutie online. Op de etalage van 16 handelszaken in de omgeving van het museum kan je bovendien illustraties bewonderen van de topstukken uit diezelfde collectie.

“Plantijn was niet zomaar een uitgever”, zegt schepen van Cultuur Nabilla Ait Daoud (N-VA). “Hij was een rasechte ondernemer die zich opwerkte tot de wereldtop en met zijn Officina Plantiniana er mee voor zorgde dat Antwerpen een belangrijke internationale verspreider werd van kennis en cultuur.”

Op 25 april start - als de maatregelen tegen het coronavirus tegen dan zijn afgezwakt - in het musem de expo ‘Op reis met Plantin’, over de vele zakenreizen die Plantijn ondernam en hoe hij dat in die tijd aanpakte. In oktober volgt dan de dubbelexpo ‘Een eeuw van verwondering’ - over kennis vergaren en delen in de 16de eeuw - en ‘Brieven van Plantijn’, over de correspondentie van Plantijn met vrienden, familie en connecties.