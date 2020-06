Geen toestemming voor anti-racismeprotest op Antwerpse Groenplaats BJS ADN

04 juni 2020

15u49 0 Antwerpen Door de geldende coronamaatregelen in heel het land, is het nog steeds niet toegelaten om betogingen of manifestaties te organiseren. Dat benadrukken de stad Antwerpen en de lokale politie nadat op sociale media een oproep circuleerde om op zondag een manifestatie tegen racisme te houden op de Groenplaats. De organisatoren beweerden toestemming te hebben gekregen, maar de politie ontkent dit.

De gebeurtenissen rond de zwarte Amerikaan George Floyd, die eind mei door een politieman om het leven werd gebracht, laten weinigen onberoerd. Het buitensporige politiegeweld veroorzaakte dan ook wereldwijd een golf aan protest. Ook in ons land willen mensen hun stem laten horen. Zo werden het afgelopen weekend in Gent en Brussel bescheiden protestacties gehouden. De manifestatie waren eigenlijk verboden, maar de politie liet begaan.

Organisatie ‘Belgian Youth Against Racism’ riep deze week op Facebook op om aanstaande zondag ook in Antwerpen te manifesteren. Aanvankelijk werd Ekeren-centrum als locatie naar voren geschoven. Daar staat immers een beeld van Leopold II, die verantwoordelijk wordt gehouden voor de dood van miljoenen Congolezen. Uiteindelijk is beslist om uit te wijken naar de Groenplaats. De evenementspagina op Facebook telt donderdag al meer dan 600 geïnteresseerden, om “vreedzaam en veilig’ hun solidariteit te betuigen.

Maar hoewel bepaalde stemmen op het internet het tegendeel beweren, werd er geen officiële toelating gegeven voor de actie. Dat zeggen zowel de Antwerpse politie als het kabinet van burgemeester Bart De Wever. “Manifestaties blijven verboden, er zal dus geen officiële toelating verleend kunnen worden. Berichten dat dit wel zo zou zijn, zijn dus foutief.”

Beste,

het is gezien de geldende maatregelen rond COVID-19 in heel het land nog steeds niet toegelaten om betogingen of manifestaties te organiseren. De organisatoren hebben géén toestemming van de politie of de stad om dit te laten doorgaan. Politie Antwerpen(@ PZAntwerpen) link