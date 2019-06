Geen spreekrecht voor initiatiefnemers petitie tegen zeecruises... maar Van Besien laat wel bandje van hen horen Philippe Truyts

24 juni 2019

23u58 3 Antwerpen Merkwaardig moment in de gemeenteraad, even na elf uur. Omdat de initiatiefnemers van de petitie tegen zeecruises géén spreekrecht kregen, gaf oppositieraadslid Wouter Van Besien (Groen) hen het woord door een bandje te laten horen. “Ik kan het u niet verbieden, maar dit is beneden alle peil”, reageerde burgemeester Bart De Wever (N-VA).

Dertienduizend mensen hebben inmiddels de petitie van Kees Meerman en Hadewig Kras ondertekend. “We zijn niet links of niet rechts. We zijn niet politiek gebonden. We zouden graag met het stadsbestuur een oplossing uitwerken die het beste is voor Antwerpen”, zo kreeg de gemeenteraad te horen. In de tribune zetten enkelen van hun sympathisanten een mondmasker op.

Controverse

De uitstoot van zeecruises haalt al een aantal dagen de krantenkoppen. Vooral de emissie van zwaveldioxide ligt onder vuur. Voor de nodige controverse zorgden onder meer de kortingen die de rederijen krijgen op vervuilende brandstoffen. Leefmilieuschepen Tom Meeuws (sp.a) zette de uitstoot van de cruises af tegen die van het verkeer, de industrie en de huishoudens. “In 2017 hebben de dertig zeecruises samen 1 ton zwaveldioxide, 27 ton stilstof en 400 kilogram fijn stof de lucht in geblazen. Goed is dat niet, maar door maatregelen stoot de scheepvaart in Antwerpen nog twee procent van het totaal uit. We halen de Europese zwavelnorm.”

Meeuws zette de 27 ton stikstof van de cruises ook af tegen de 10.000 ton uitstoot van de raffinaderijen in Antwerpen en de bijna 4.000 ton van het wegverkeer. De emissie van houtkachels van fijn stof bedraagt in de stad 600.000 kilo. “Kortom: als je alle cruises verbiedt, haal je de normen voor fijn stof en stikstof nog lang niet.”

Liggelden

Toerismeschepen Koen Kennis (N-VA) legde dan weer uit dat de brandstof voor schepen in Antwerpen goedkoper uitvalt omdat er bijvoorbeeld veel meer wordt opgeslagen in de haven. Hij kondigde daarnaast aan dat cruises binnen afzienbare tijd liggelden zullen moeten betalen. Alleen schepen met een hoge milieuscore krijgen korting. “En vergelijkingen met Barcelona of Venetië zijn scheefgetrokken. Die steden trekken tot tienmaal meer cruises.”

Eerder op de avond werd er al stevig gedebatteerd over de lage-emissiezone en een initiatief als MaaS (Mobility as a Service). Vanaf 1 juli kunnen burgers hun bewonerskaart en nummerplaat inleveren voor een MaaS-abonnement en krijgen ze daarvor van de stad 10 procent korting. “Een scheet in een fles”, vindt Mie Branders (PVDA). “Het budget van 250.000 euro is veel te laag. Daar kun je twee jaar lang 100 mensen mee helpen.”

Groen vroeg aan het college om sociale maatregelen te koppelen aan de invoering van MaaS. Maar dat zou 8 miljoen euro kosten. “Dat geld hebben we niet”, zo wees schepen Tom Meeuws dat idee naar de prullenmand.