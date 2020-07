Geen Spiegeltent maar wel Magiq Bosbar aan Noordkasteel deze zomer: “Focus meer dan ooit op gezinnen met kinderen” Sander Bral

05 juli 2020

11u28 0 Antwerpen Voor de eerste keer in twaalf jaar werd Magiq Spiegeltent aan het Noordkasteel niet opgetrokken deze zomer. Als alternatief biedt de organisatie Magiq Bosbar, een kindvriendelijke zomerbar op dezelfde idyllische locatie net buiten de stad. Zaterdag werd de - druilerige - aftrap gegeven van wat hopelijk snel terug een hete zomer wordt. “Focus voor één keer niet op nachtleven.”

Contrair Open Air, Balkan Madness, HobbelPaard, So You Think You Can Funk of de vele zogenoemde goafeestjes. Niets van dat aan het Noordkasteel deze zomer. Voor de eerste keer in twaalf jaar werd de Spiegeltent niet opgetrokken.

“In al die tijd hebben we ons die plek toegeëigend”, zegt Nelson Donck van Magiq Spiegeltent, ook actief bij onder andere Plein Publiek, het vroegere Mercado aan de Groenplaats en de grote Brusselse expo’s rond Breughel, Van Eyck en Rubens. “Omdat we toch nog iets op die fantastische plek wilden organiseren deze zomer hebben we op de laatste nipper een zomerbar in elkaar gebokst onder de noemer Magiq Bosbar.”

Playground

“Bij het grote publiek was de Spiegeltent vooral bekend om z’n feestjes maar daarnaast deden we ook salsa-avonden, workshops en zelfs trouwfeesten. De kaart van het nachtleven spelen we deze zomer niet uit. Voor het eerst zal de focus aan het Noordkasteel ook liggen op gezinnen met kinderen. We hebben die ervaring van Playground boven Mercado. Mensen vroegen ons al enige tijd wanneer Playground zou terugkomen, we zijn blij dat we het een plaatsje hebben kunnen geven in onze Bosbar, met onder andere een springkasteel en ballenbad. Bosbar moet een toffe ontmoetingsplek worden, ook voor de vele fietsers en wandelaars die passeren of de jongeren die gaan hangen rond de vijver aan het Noordkasteel.”

Dansen

Magiq Bosbar opende zaterdagmiddag om 13.00 uur en is van dinsdag tot en met zondag open tot midden september. Als de coronacurves gunstig blijven, zou er later deze zomer eventueel terug gedanst kunnen worden aan het Noordkasteel. “Dat hebben we ook door”, zegt Nelson. “Maar laten we niet te voorbarig zijn. Onze focus ligt nu niet op nightlife. Mogelijk doen er zich deze zomer nog opportuniteiten voor, maar die zullen we dan wel bekijken.”

Oosterweel

In theorie is 2020 de allerlaatste zomer dat er zich culturele activiteiten aan het Noordkasteel kunnen afspelen omwille van de werken aan Oosterweel. “Dat zeggen ze al zes jaar”, zegt Nelson. “We zullen volgend jaar wel zien of we de Spiegeltent hier opnieuw kunnen optrekken. Moest deze coronazomer ons definitief afscheid van het Noordkasteel zijn, zou dat wel heel erg sneu zijn.”

