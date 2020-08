Geen spelletjes pool en gratis ontbijt meer: doek valt over studentencafé Pool Planet Sander Bral

04 augustus 2020

17u08 16 Antwerpen Het doek is gevallen over de bekende studentenkroeg Pool Planet op de Franklin Rooseveltplaats. Er was door corona al een lange tijd geen activiteit meer in het café en vorige week werd dan ook officieel de faling ingediend. Pool Planet was erg geliefd bij studenten omwille van z’n gratis ontbijt en stoffige pooltafels voor amateurbiljart.

De betere biljarter zal je nooit gezien hebben in Pool Planet op de Rooseveltplaats maar de kroeg was enorm populair bij studenten die hun poolkwaliteiten wilden trainen met liters bier en gratis ontbijt. Ook de erg goedkope simpele maaltijden zoals spaghetti voor enkele euro’s trokken veel scholieren naar de kroeg in betere tijden. Eind november kreeg het café nog een Nederlandse filmploeg over de vloer, voor de opnames van de prent rond de populaire rechercheur Jurriaan De Cock - mét C-O-C-K - naar de boeken van Appie Baantjer.

Veilinghuis Hammertime laat weten dat het café, dat al maanden gesloten is, nu ook officieel het faillissement heeft ingediend. De inventaris werd dinsdag opgemaakt en de veiling start volgende week. Tegen eind augustus moet het pand leeg zijn. Een overnemer wordt er niet gezocht, aangezien de rechtbank de huur verbroken heeft.