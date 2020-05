Geen politiek meer, maar wel veel passie voor zijn stad: Ludo Van Campenhout steunt lokale handelaars PhT

09 mei 2020

11u11 4 Antwerpen De politiek heeft hij achter zich gelaten, maar de liefde voor Antwerpen zit diep verankerd bij Ludo Van Campenhout. Samen met vriendin Rosalie Bogaard lanceert hij nu een website die Antwerpse handelszaken met een uniek verhaal wil steunen in deze coronatijden. De verkoop van porseleinen ‘roos-handjes’ zal een relanceplatform financieren.

Wie schrijft, die blijft. Ludo Van Campenhout heeft een nieuwe passie ontdekt. “Ik schrijf alle teksten op onze website. Ik doe dat graag. Het brengt ook rust in mijn hoofd. Onze missie wordt nu om de Antwerpenaren na de lockdown hun stad te laten (her)ontdekken.”

Wandeling door stadswijken

Voorlopig vind je ruim twintig authentieke handelszaken terug op de website (handinhandvoorantwerpen.be). Van Campenhout beperkt zich in een eerste fase tot de wijken binnen de Ring, zoals het Eilandje, de Seefhoek, het Zuid en de Joodse wijk. De geschiedenis daarvan wordt bevattelijk uitgelegd. “Zo hadden de Vikings 150 jaar lang een nederzetting die werd begrensd door onder meer de Lange Koepoortstraat, de Melkmarkt, de Meir, het Kipdorp en de Paardenmarkt”, vertelt Van Campenhout. Op het programma staan ook wandelingen met dialectgids Patrick Van Ouytsel.

Roos-handjes

Van de ‘roos-handjes’ zijn er inmiddels een 300-tal verkocht, vooral aan Antwerpse burgers. “Nu verkopen we ze via onze website voor 90,75 euro. Op termijn willen we ook samenwerken met een aantal winkels”, zegt Van Campenhout. Elke ondernemer kan er dan een eigen verhaal van maken. Het idee ontstond dankzij de ‘vredeshand’ van Yan Shufen in het Centraal Station, een trompe-l’oeil waarin je evengoed een duif kunt zien. Rosalie Bogaard voegde er voor de kleinere, witte porseleinen uitvoering haar Rose d’Anvers aan toe, bekroond met een diamantje.

handinhandvoorantwerpen.be