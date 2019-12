Geen plek in ziekenhuizen in Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Leiden: Nederlands gezin moet noodgedwongen naar ZNA Middelheim met doodziek kind David Acke

26 december 2019

13u43 2 Antwerpen Het moet de grootste nachtmerrie zijn voor ouders: je kind heeft dringend medische hulp nodig maar geen enkel ziekenhuis heeft plaats op intensieve zorgen. Het overkwam de familie Kruisselbrink uit Den Haag met hun vierjarige dochter Isabella. Hun dochtertje lijdt aan een zeldzame spierziekte waardoor Isabella erg moeilijk kon ademen. Dringende hulp was nodig en die werd uiteindelijk gevonden in ZNA Middelheim, anderhalf uur van hun woonplaats want in Rotterdam, Utrecht, Amsterdam en Leiden was er geen bed meer vrij. Ondertussen boden heel wat Antwerpenaars hun hulp aan.

Drie weken geleden kreeg Isabella (4) hevige koorts. Het begon met 38 graden maar die temperatuur steeg al snel tot 42,4 graden, ondertussen klopte haar hartje aan 240 slagen per minuut terwijl ze gewoon in bed lag. “Op dat moment onderneem je actie en ga je naar het ziekenhuis. De dokter verwees ons door en een ambulance zou Isabella komen ophalen. Alleen konden we nergens terecht. Het ene ziekenhuis na het andere zei ons dat ze volledig vol lagen. Na 3,5 uur zoeken werden we naar Antwerpen gebracht want in het ZNA Middelheim konden we wel terecht”, doet papa Benny Kruisselbrink zijn verhaal.

Welvarend land

Het is te gek voor woorden dat een doodziek kind in een welvarend land als Nederland gewoon nergens terecht kan. “Het is frappant en eigenlijk kan je je het niet voorstellen. En toch is het blijkbaar realiteit. Nergens kon er een plek vrijgemaakt worden op de intensieve zorgen. Niet in Leiden, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Dat we uiteindelijk in Antwerpen terecht konden was een enorme opluchting. Voor je ziek kind heb je alles over, ook al zitten we nu in een vreemde stad, ver weg van familie.”

Nergens kon er een plek vrijgemaakt worden op de intensieve zorgen. Niet in Leiden, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Dat we uiteindelijk in Antwerpen terecht konden was een enorme opluchting. Papa Benny

Twee weken lang zag het er helemaal niet goed uit voor de kleine meid. Zelfstandig ademen lukte niet en een beademingstoestel moest ervoor zorgen dat Isabella in leven zou blijven. “Heel die periode huurden we een kamer in een guesthouse. De ene nacht sliep mijn vrouw Pak bij Isabella en daarna ik. We wisselden af. Pendelen tussen Den Haag en Antwerpen was te riskant omdat we niet wisten hoe het zou evolueren met onze dochter”, gaat Benny verder.

Hart brak

De familie hoopte met Kerst thuis te kunnen zijn, maar dat lukte niet. Via een artikel in de Nederlandse krant AD, kreeg de familie wel al heel wat steunbetuigingen. Zo zijn er Antwerpenaars als Sarah Spaans uit Hoboken die spontaan hulp aanboden. “Mijn hart brak toen ik het verhaal las. Vreselijk. Via de krant kwam ik in contact met Benny. Ik zei hem dat hij ook hier mocht overnachten en als er een was moest gedaan worden dat dat ook geen probleem was.” Sarah is zelf Nederlandse maar woont ondertussen al 14 jaar in Antwerpen. “Ik weet dus perfect hoe het is om in een vreemde stad je weg te moeten vinden. We spreken dan wel dezelfde taal maar toch zijn er grote verschillen. De familie hoeft me maar te bellen en ik bied hulp”, zegt Sarah.

Papa Benny was erg aangedaan door deze warme geste. in die mate dat hij zelfs te overdonderd was om die hulp meteen aan te bieden. “Hij wilde me niet tot last zijn tijdens de kerstperiode. Maar dat zijn ze in geen geval”, lacht Sarah. Ondertussen denkt de familie snel contact op te nemen met Sarah om toch eens op haar aanbod in te gaan. “We moeten waarschijnlijk nog tot 4 januari hier blijven dus we denken er aan om toch eens af te spreken”, zegt Benny.

Heel tevreden

Ondertussen gaat het de goede kant uit met Isabella. De dokters willen stilaan het beademingstoestel loskoppelen. Benny en zijn vrouw Pak zijn erg onder de indruk van de zorgen in het ZNA Middelheim. “We kunnen alleen maar enorm veel bewondering hebben voor wat het zorgpersoneel hier voor ons doet. Het verplegend personeel is heel vriendelijk en behulpzaam en ook de artsen zijn heel geduldig. Wij zijn heel tevreden. Enkel de afstand is een probleem maar voor je zieke kind heb je alles over. Ook anderhalf uur pendelen tussen Den Haag en Antwerpen.”